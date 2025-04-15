Öfke krizi daire yaktı: Eşiyle tartışan adam evini ateşe verdi!

Bursa'nin merkeze bağlı Nilüfer ilçesinde eşiyle tartışan öfkeli adam oturduğu daireyi ateşe verdi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken şüpheli ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 19:06

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Altışehir Mahallesi'nde 6 katlı binanın 3. katında eşiyle tartışan Özcan Ç. (38) sinir krizi geçirerek oturduğu daireyi ateşe verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar olayı ihbar etmesinin ardından yanan daireye ekipler müdahale etti. Öfkeli koca ise gözaltına alındı.

ÖFKEDEN GÖZÜ DÖNEN ADAM EVİ ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Özcan Ç. (38) henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle sözlü tartışma yaşadı. Öfkeli adam geçirdiği sinir krizi sonrası 3. katındaki dairesini ateşe verdi. Yükselen dumanlar bina sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, bölgedeki vatandaşlar 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde şüpheli polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahalle sakinleri de evini yakan şahsa tepki gösterdiler

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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