Yaşam

Mardin'de katliam gibi kaza! Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışığı katliam gibi bir kaza meydana geldi. Feci kaza sonucu biri bebek, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Musa K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Mardin'de katliam gibi kaza! Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

İpek Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç çarpıştı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Kazada, Selim K. (36), Sultan K. (32), Halime K. (11), Mehmet Emin K. (9), Mehmet Ali K. (10) ve Musa K. (1) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Musa K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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