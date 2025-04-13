Adana'da imamı öldüren genç: Ailesinden özür diliyorum

Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:24

Adana'nın Yüreğir ilçesinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında cami imamı Tarık Karadağ'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki M.A., müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı. Duruşmada, M.A. olayın bir kaza olduğunu ve pişmanlık duyduğunu ifade ederken, öldürülen imamın eşi ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, davayı erteledi ve eksikliklerin giderilmesi için daha fazla inceleme yapılacağına karar verdi.

24 Kasım 2024 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, cami imamı Tarık Karadağ ile 17 yaşındaki M.A. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetli hale gelmesi üzerine M.A., yanında taşıdığı bıçakla imamı karnından ve sırtından bıçaklayarak kaçtı. İmam Karadağ, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.