Adana'da imamı öldüren genç: Ailesinden özür diliyorum
Adana'da, 17 yaşındaki M.A., cami imamı Tarık Karadağ’ı bıçaklayarak öldürdü. M.A. duruşmada pişmanlık belirterek, olayın kazara geliştiğini ve ailesinden özür dilediğini söyledi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında cami imamı Tarık Karadağ'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki M.A., müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı. Duruşmada, M.A. olayın bir kaza olduğunu ve pişmanlık duyduğunu ifade ederken, öldürülen imamın eşi ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, davayı erteledi ve eksikliklerin giderilmesi için daha fazla inceleme yapılacağına karar verdi.
24 Kasım 2024 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, cami imamı Tarık Karadağ ile 17 yaşındaki M.A. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetli hale gelmesi üzerine M.A., yanında taşıdığı bıçakla imamı karnından ve sırtından bıçaklayarak kaçtı. İmam Karadağ, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
M.A., dava sırasında yaptığı savunmasında, "Yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyorum ve çok pişmanım" dedi. Olayın kazara gerçekleştiğini savunan M.A., imamın kendisine sarıldığında bıçağın yanlışlıkla onun karnına saplandığını öne sürdü. Ayrıca, "Olayın bu noktaya gelmesini istemedim. Kendimi korumak amacıyla bıçağı çıkardım, ancak o bana sarıldığında bıçak ona battı" ifadelerini kullandı.
M.A., olayı bir ay sonra öğrendiğini belirterek, Tarık Karadağ'ın kendisine sarıldığında bıçağın karnına saplandığını ifade etti. "Ona hiçbir şekilde kasıtlı olarak zarar vermek istemedim, sadece kendimi korumaya çalışıyordum" diyen M.A., olayı, "Benim üzerime gelince bıçak ona battı" şeklinde savundu. Olaydan sonra kaçtığını ve ambulansı aramayı unuttuğunu söyledi. Ayrıca, polise teslim olana kadar yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.
Tarık Karadağ'ın eşi Cennet Merda Karadağ, M.A.'nın savunmasını kabul etmedi ve olayın kasıtlı bir şekilde gerçekleştiğini iddia etti. Eşi Tarık Karadağ'ın kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü belirten Karadağ, M.A.'nın suçunun ağır olduğunu savundu.
Duruşmada, Cumhuriyet savcısı, tanıkların zorla getirilmesini ve bazı tanıkların dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık M.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.