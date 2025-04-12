Bursa'da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken metrelerce savruldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle Kamil Baki, yolun karşı şeridine savrulurken o anlar mobese kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Baki'yi hastaneye kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 22:59

Paylaş



ABONE OL

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Gemlik-Armutlu yolu üzerinde yürüyen Kamil Baki, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda Baki, plakası henüz bilinmeyen bir otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Baki, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Baki, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, mobese kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN