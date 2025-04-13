Boşanma aşamasındaki eşten kan donduran vahşet! Bıçaklayıp dakikalarca tekmeledi

Giriş Tarihi: 13.04.2025 00:55

Olay saat 19.00 sıralarında Esenler ilçesi Fatih Mahallesi 227. Sokak'ta meydana geldi. Mahkeme kararıyla aralarında uzaklaştırma kararı olan Yaztırmak çifti, boşanma aşamasında oldukları için bir süredir ayrı yaşıyordu. Urfa'da yaşayan koca Yaztırmak, eşini telefonla aradıktan sonra eşyalarını almak için 5 katlı binanın giriş katında bulunan daireye geldi. Şaban Yaztırmak, eşyalarını almak için geldiği sırada eşi Sevilay Yaztırmak ile tartışma yaşadı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Çift arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Bu sırada koca Yaztırmak, eşi Sevilay Yaztırmak'ı defalarca bıçakladı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Şaban Yaztırmak bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Olayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALE ETMESİNİ ENGELLEDİ

Eşini bıçaklayan Şaban Yaztırmak, kendine bıçakla zarar verirken, çevreden yardım etmek isteyenlere de tehditler savurarak kadına yardım edilmesini engelledi. Yaralı kadına tekme atan Şaban Yaztırmak'a, olay yerine gelen Esenler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede saldırganı etkisiz hale getiren polis ekipleri, elindeki bıçağı alarak yere yatırdı. Çevredekiler, yaralı kadının yardımına koştu. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.