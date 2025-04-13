Boşanma aşamasındaki eşten kan donduran vahşet! Bıçaklayıp dakikalarca tekmeledi
Esenler'de boşanma aşamasındaki eş, genç kadına dehşeti yaşattı. Sokak ortasında eşi Sevilay Yaztırmak'ı (34) bıçaklayarak yaralayan Şaban Yaztırmak(37), yerde yaralı olarak yatan eşini dakikalarca tekmelemesinin ardından kendine zarar verdi. Ardından cani koca, çevredekilerin yaralı kadına müdahale etmeye çalışmasını tehdit ederek engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Şaban Yaztırmak'ı etkisiz hale getirirken, çevredeki vatandaşlar ise saldırganı tekmeledi. 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı kadını hastaneye kaldırırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay saat 19.00 sıralarında Esenler ilçesi Fatih Mahallesi 227. Sokak'ta meydana geldi. Mahkeme kararıyla aralarında uzaklaştırma kararı olan Yaztırmak çifti, boşanma aşamasında oldukları için bir süredir ayrı yaşıyordu. Urfa'da yaşayan koca Yaztırmak, eşini telefonla aradıktan sonra eşyalarını almak için 5 katlı binanın giriş katında bulunan daireye geldi. Şaban Yaztırmak, eşyalarını almak için geldiği sırada eşi Sevilay Yaztırmak ile tartışma yaşadı.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Çift arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Bu sırada koca Yaztırmak, eşi Sevilay Yaztırmak'ı defalarca bıçakladı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Şaban Yaztırmak bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Olayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALE ETMESİNİ ENGELLEDİ
Eşini bıçaklayan Şaban Yaztırmak, kendine bıçakla zarar verirken, çevreden yardım etmek isteyenlere de tehditler savurarak kadına yardım edilmesini engelledi. Yaralı kadına tekme atan Şaban Yaztırmak'a, olay yerine gelen Esenler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede saldırganı etkisiz hale getiren polis ekipleri, elindeki bıçağı alarak yere yatırdı. Çevredekiler, yaralı kadının yardımına koştu. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Sevilay Yaztırmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Yaztırmak'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu öğrenilirken saldırgan kocanın tedavisi devam ediyor. Esenler Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
'SENİ DE VURURUM' DİYEREK TEHDİT ETTİ
Saldırgan kocayı durdurmaya çalışan Metin Korkmaz, "Boşanma aşamasındalar, kadın kendi eşyalarını almaya gelmiş. Aralarında tartışma çıktı, ondan sonra adam bıçakladı eşini. Kendi boğazına da bıçak attı, eline de attı, kendini bıçakla yaraladı. Ben gittim biraz sakinleştirmeye çalıştım, adam durmadı. Bana 'Seni de vururum' dedi, kendi boğazına bıçak attığı için geri geldim. Tanıyordum dükkana gidip geliyordu, sakin biriydi. Artık aralarında ne geçti bilmiyoruz. Herhalde cinnet geçirmiş adam" dedi.
ÇEVREDEKİLER SALDIRGAN KOCAYA TEKME ATTI
Sokakta yaşanan dehşet anları ise cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, kocanın yaraladığı karısını tekmelediği, ardından bıçakla kendine zarar verdiği ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı anlar yer aldı. Saldırgan kocanın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada çevredeki bazı vatandaşların tekme attığı bu sırada polisin ise engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı.