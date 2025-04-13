Çanakkale'de zirai don alarmı: Hasar tespit çalışmaları aralıksız sürüyor
Mart ve Nisan aylarında yaşanan zirai don olayları sonrası Çanakkale'de pek çok ilçede tarım arazileri zarar gördü. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.
Çanakkale'de 20-22 Mart ve 9-10 Nisan tarihleri arasında meydana gelen zirai don olayları, özellikle tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Merkez, Bayramiç, Eceabat, Ezine ve Lapseki ilçelerinde etkili olan don sonrası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ön ve kesin hasar tespit çalışmalarına hız verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada üreticilere, TARSİM kapsamında sigorta işlemleri ve başvuru süreci hakkında uyarılarda bulunuldu.
ZİRAİ DON TARIM ARAZİLERİNİ VURDU
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart ve 9-10 Nisan tarihleri arasında yaşanan ani sıcaklık düşüşleri sonucunda meydana gelen zirai don, bölgedeki birçok ekili ve dikili alanı olumsuz etkiledi. Tarım arazilerinde oluşan zararlar nedeniyle il ve ilçe müdürlükleri, hasar tespit çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
5 İLÇEDE KAPSAMLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Zirai donun etkili olduğu Merkez, Bayramiç, Eceabat, Ezine ve Lapseki ilçelerinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hem ön hem de kesin hasar tespit çalışmaları hafta sonları da dahil olmak üzere 7/24 esasına göre yürütülüyor. Bayramiç ilçesinde Nisan ayında yaşanan don olayı için ön tespitler yapılırken, diğer ilçelerdeki zararlar için kesin tespitlere geçildi.
ÜRETİCİLERE TARSİM UYARISI
Açıklamada ayrıca, 2025 yılında TARSİM sigortası yaptıran üreticilerin hasar tespiti yaptırabilmeleri için sigorta şirketlerine veya Alo 172 TARSİM çağrı merkezine başvurarak eksper talep etmeleri gerektiği belirtildi. Sigortasız üreticilerin ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunmaları istendi.
"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'ın "geçmiş olsun" mesajlarının da iletildiği açıklamada, "İklim değişikliği ve doğal afetlerden korunmak için tarımsal faaliyetlerimizi mutlaka TARSİM kapsamına almalıyız. Üreticilerimizin zararlarını en aza indirmek için sahada özveriyle çalışıyoruz" denildi.