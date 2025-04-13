Çanakkale'de zirai don alarmı: Hasar tespit çalışmaları aralıksız sürüyor

Giriş Tarihi: 13.04.2025 00:38

Çanakkale'de 20-22 Mart ve 9-10 Nisan tarihleri arasında meydana gelen zirai don olayları, özellikle tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Merkez, Bayramiç, Eceabat, Ezine ve Lapseki ilçelerinde etkili olan don sonrası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ön ve kesin hasar tespit çalışmalarına hız verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada üreticilere, TARSİM kapsamında sigorta işlemleri ve başvuru süreci hakkında uyarılarda bulunuldu.

ZİRAİ DON TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart ve 9-10 Nisan tarihleri arasında yaşanan ani sıcaklık düşüşleri sonucunda meydana gelen zirai don, bölgedeki birçok ekili ve dikili alanı olumsuz etkiledi. Tarım arazilerinde oluşan zararlar nedeniyle il ve ilçe müdürlükleri, hasar tespit çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.