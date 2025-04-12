Eğlenceye yağmur bile engel olamadı: Sırılsıklam olan gençler dakikalarca dans etti

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan bir sokak düğünü sırasında aniden bastıran yağmur gençlerin eğlencesine engel olmadı. 9 genç, yağmur altında sırılsıklam olmalarına aldırış etmeden dakikalarca dans ederek eğlenmeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 03:51

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İlçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen sokak düğünü sırasında aniden sağanak bastırdı. Damat ve gelin ile düğüne gelenlerin çoğu ıslanmamak için kapalı alanlara geçti.

Düğünde müziğin çalmaya devam etmesini fırsat bilen 9 genç ise sağanak altında dans etmeyi sürdürdü. Gençlerin sırılsıklam ıslanmalarına rağmen eğlenmeye devam ettiği anlar ise düğüne gelen davetlilerin biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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