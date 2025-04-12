Yaşam

İş yerine kurşun yağmuru: 2 şüpheliden biri yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yeri henüz bilinmeyen bir nedenle kurşunlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheliden biri düzenlenen operasyonla yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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İş yerine kurşun yağmuru: 2 şüpheliden biri yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüpheliler E.K. ile S.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan zanlılardan E.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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