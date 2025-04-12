İş yerine kurşun yağmuru: 2 şüpheliden biri yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yeri henüz bilinmeyen bir nedenle kurşunlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheliden biri düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüpheliler E.K. ile S.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan zanlılardan E.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.