Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 12.04.2025 04:46

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre saat 04.37'de Denizli'nin Çivril ilçesinde deprem meydana geldi. 3.9 büyülüğündeki deprem çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi. Deprem yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşanırken herhangi bir hasar bilgisi paylaşılmadı.