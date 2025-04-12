Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgiye göre Denizli'nin Çivril ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.37'de meydana gelen deprem yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre saat 04.37'de Denizli'nin Çivril ilçesinde deprem meydana geldi. 3.9 büyülüğündeki deprem çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi. Deprem yerin 7.06 kilometre derinliğinde yaşanırken herhangi bir hasar bilgisi paylaşılmadı.
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Çivril (Denizli)
Tarih:2025-04-12
Saat:04:37:25 TSİ
Enlem:38.2175 N
Boylam:29.64667 E
Derinlik:7.06 km
SON DEPREM LİSTESİ
2025-04-12 04:37:25 38.2175 29.64667 7.06 MW 3.9 Çivril (Denizli)
2025-04-12 04:25:58 38.14139 36.96694 7.0 ML 1.9 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-04-12 04:21:15 38.24861 38.73444 7.06 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2025-04-12 04:17:13 35.93778 28.44083 9.32 ML 1.8 Akdeniz - [82.59 km] Marmaris (Muğla)
2025-04-12 04:12:05 37.03528 28.46972 7.0 ML 2.1 Ula (Muğla)
2025-04-12 03:59:44 38.22639 29.63889 11.96 ML 2.1 Çivril (Denizli)
2025-04-12 03:44:55 37.03889 28.43333 6.86 ML 1.8 Ula (Muğla)
2025-04-12 03:38:24 37.04139 28.43944 7.0 ML 1.4 Ula (Muğla)
2025-04-12 03:36:40 37.82556 36.28639 7.0 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş)