Türkiye Gazze için tek yürek! “Tekbir Cuması” çağrısına yurdun dört bir yanından destek

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İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI İSTANBUL'DA TEKBİRLERLE PROTESTO EDİLDİ

Filistin Alimler Birliğinin "Tekbir Cuması" çağrısı üzerine vatandaşlar, eş zamanlı olarak kentin farklı noktalarında toplandı.

Vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını hep birlikte tekbir getirerek protesto etti.

Eyüpsultan, Başakşehir, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli, Kartal, Pendik ve Tuzla'da toplanan vatandaşlara, yoldan geçen araçlar korna çalarak, yayalar ise tekbirlere eşlik ederek destek verdi.

Protestolara, Peygamber Sevdalıları Vakfının aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları da katıldı.

NE OLMUŞTU?

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri, düzenledikleri organizasyon hakkında yaptığı açıklamada bu Cuma gününün, dünyanın dört bir yanında "Tekbir Cuması" olmasını istediklerini söyledi.

Tekruri, şu ifadeleri kullandı: "Müslümanların her yerde ve eş zamanlı gelecek Cuma saat 22.00 itibariyle Yüce Allah'a tekbir getirmesini istiyoruz. O'nun büyüklüğünü hissederek Allah'ın, zalimlerin zulmünden ve baskısından daha büyük olduğunu ilan ederek tekbir getiriyoruz."

"Allah, Amerika'dan daha büyüktür. Allah, siyonist varlıktan daha büyüktür. Allah, her zalimden daha büyüktür. Allah, tüm saldırganlardan daha büyüktür. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür…" diyen Tekruri, şunları kaydetti:

"Bu Cuma, herkes konumu ve mekanından, ister evinde ister caddede ister evinin penceresinde herkesin aynı anda tekbir getirmelerini istiyoruz. Allah'a yalvararak O'nun gücüne, kudretine ve zalimlerden intikam alacağına ve onun her kibirliden ve zorbadan büyük olduğuna inanarak…

Ey Müslümanlar, sizden alimlerin sivil toplum kuruluşlarının çağrısına kulak vermenizi rica ediyorum. Umulur ki Allah, bu zorbaların kalbine korku salar. Umulur ki Allah, tekbirle mücahitlerimizi güçlendirir ve zayıflarımıza merhamet eder. O Allah, her şeye kadirdir."