Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 11.04.2025 22:24

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet Hakan Akkoyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Akkoyun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.