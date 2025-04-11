Yaşam

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta bir otomobil karlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen çekiciye çarptı. Kazada araç ağır hasar alırken sürücü hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Edebiyat Yolu Bahaettin Karakoç Tüneli girişinde meydana geldi. Ahmet Hakan Akkoyun yönetimindeki 46 ADL 049 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak H.B.'nin kullandığı 46 F 1563 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Foto: DHA Foto: DHA

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet Hakan Akkoyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Akkoyun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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