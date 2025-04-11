META’dan dijital soykırım! Gazze’deki vahşeti anlatan çizimlere sansür skandalı | AK Parti’den sert tepki: Amaç soykırıma kör sağır ve dilsiz toplum yaratmak

Katil İsrail'il 3 yıldır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü insanlık dışı bombardımanlarında 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Günler geçtikçe vahşetin izleri devam ederken dünyadaki birçok sosyal medya platformunun sahibi META'dan soykırımı örtbas etmek için dijital yaptırımları sürüyor. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu META'da daha önce Gazze'de yaşanan saldırıların sansürlenmesinin ardından şimdi de gözlerini sembolize olarak çizilmiş resimleri hedef alındı.



TOPLULUK KURALLARI BAHANESİYLE SANSÜR UYGULANIYOR

Gazze'de yaşanan vahşeti tüm dünyaya duyurmak için sembolik olarak anlatılan bir takım görseller, META'nın yeni bahanesi oldu. Facebook, Whatsapp, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya platformlarında İsrail'in sürdürdüğü soykırımın izlerini belgeleyen dijital çizimler "topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" kaldırılıyor. Özellikle çocuk ölümlerini sembolize eden grafik çalışmaları, herhangi bir uyarı yapılmadan kullanıcı hesaplarından silindiği belirtiliyor.