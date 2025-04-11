META'dan dijital soykırım! Gazze'deki vahşeti anlatan çizimlere sansür skandalı | AK Parti'den sert tepki: Amaç soykırıma kör sağır ve dilsiz toplum yaratmak
Dünyaca ünlü sosyal medya platformları Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın bir arada bulunduğu META'dan katil İsrail'in binlerce Gazze halkına uyguladığı soykırıma ilişkin yeni bir sansür hamlesi geldi. META, bölgede yaşanan insanlık dışı dramı anlatan bir takım sembolik çizimlere platform üzerinde topluluk politikası kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdığı ortaya çıktı. Yapılan dijital soykırıma ilişkin AK Parti cephesinden sansüre sert tepki gösterildi. AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas yaptığı açıklamasında amacın çok net olduğunu belirterek 'Soykırıma kör, sağır ve dilsiz bir dijital toplum yaratmak.' ifadelerini kullandı.
Katil İsrail'il 3 yıldır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü insanlık dışı bombardımanlarında 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Günler geçtikçe vahşetin izleri devam ederken dünyadaki birçok sosyal medya platformunun sahibi META'dan soykırımı örtbas etmek için dijital yaptırımları sürüyor. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu META'da daha önce Gazze'de yaşanan saldırıların sansürlenmesinin ardından şimdi de gözlerini sembolize olarak çizilmiş resimleri hedef alındı.
TOPLULUK KURALLARI BAHANESİYLE SANSÜR UYGULANIYOR
Gazze'de yaşanan vahşeti tüm dünyaya duyurmak için sembolik olarak anlatılan bir takım görseller, META'nın yeni bahanesi oldu. Facebook, Whatsapp, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya platformlarında İsrail'in sürdürdüğü soykırımın izlerini belgeleyen dijital çizimler "topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" kaldırılıyor. Özellikle çocuk ölümlerini sembolize eden grafik çalışmaları, herhangi bir uyarı yapılmadan kullanıcı hesaplarından silindiği belirtiliyor.
GAZZE'DE EN AZ 18 BİN ÇOCUK KATLEDİLDİ
Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir görselde Gazze'de bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden çocuklar kefenlenmiş şekilde resmedilirken, dünyanın geri kalanında ise insanların doğal yaşam döngüsünü tamamladığı bir yaşam çizgisine yer veriliyor. Altında ise "Gazze'de 2023'ten bu yana en az 18.000 çocuk katledildi" ifadesi bulunuyor.
Ancak görseli paylaşan sosyal medya kullanıcıları, içeriklerin kısa sürede platform üzerinden otomatik olarak kaldırıldığını belirtti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, META'nın yaptığı bu örtbas oyununa "dijital sansür" ve "soykırımı görünmez kılma çabası" olarak değerlendirdi.
AK PARTİ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ
META, Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek isteyen kullanıcılarına uyguladığı sözde bahanelerine ilişkin AK Parti tarafından sert tepki gösterildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ömer Arvas, sosyal medya kullanıcılarına uygulanan yaptırıma dikkat çekerek META'yı eleştirdi. Arvas yaptığı açıklamasında; "İsrail'in soykırımını belgeleyen vahşet görüntülerini 'topluluk politikası' bahanesiyle kaldıran Meta, şimdi de çizimlerle sessiz çığlık atan kullanıcıları hedef alıyor. Amaç net: Soykırıma kör, sağır ve dilsiz bir dijital toplum yaratmak. Bugün değilse de bir gün, bu sansür düzenini yönetenler de soykırım failleriyle aynı salonlarda birlikte yargılanacak." ifadelerini kullandı.
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