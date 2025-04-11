Esenyurt'ta kavga anı kamerada: Trafikte sürücüyle tartışan polisler görevden uzaklaştırıldı

Giriş Tarihi: 11.04.2025 03:23

Esenyurt 'ta dün akşam saatlerinde 2 polis memuru ve bir sürücü arasında tartışma yaşandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö., trafikte bir araç sürücüsü ile tartışıp, küfür ve hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada 2 polis memuru hakkında ʺpolislik mesleğine yakışmayacak biçimde davranışlarʺ nedeniyle görevden uzaklaştırılma kararı verildi. (DHA)

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan açıklama yayınladı. Açıklamada, "Esenyurt ilçesinde meydana gelen ve bazı basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olayda yer alan polis memurları ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda; Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö.'nün, bir sürücü ile tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her iki polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.