Aksaray'da durdurulan otomobilde 53 adet yasaklı sentetik hap ele geçirildi

Aksaray'da yunus ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobil sürücüsünün üzerinden 53 adet yasaklı sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 03:03

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Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motosikletli yunus timleri şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 68 ADE 006 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Polis ekiplerince durdurulan araç sürücüsü D.M.D. Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirilirken, sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler şahsın üzerinde kaba arama yaptı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada şahsın cebinden 53 adet sadece kırmızı reçeteyle verilen yasaklı sentetik ecza hap çıktı. Bunun üzerine araç sürücüsü yunus timlerince gözaltına alındı. Sürücünün aracı polis ekipleri eşliğinde şahsın evine bırakılırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Sentetik ecza haplara polis ekiplerince el konulurken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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