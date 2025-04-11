11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 03:57

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma", "kasten yaralama", "hırsızlık", "5607 sayılı yasanın 3/18. maddesine muhalefet" suçlarından hakkında toplam 11 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan D.A. (33) düzenlenen operasyonla kentte yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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