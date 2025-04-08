Yıllarca “dedem” dediği kişi meğer babasıymış! Mezar gece yarısı açıldı naaş ortadan kayboldu

İstanbul’da yaşayan Aycan İmre’nin yıllarca manevi dedesi olarak bildiği Enver Türkmen’in, gerçekte babası olduğu ortaya çıktı. Ancak iddialara göre Türkmen’in vefatının ardından çocukları ve nikahlı eşi, İmre’nin DNA testi yaptırmasını engellemek için naaşı gizlice ortadan kaldırdı. A Haber ekibi, Aycan İmre’ye ulaştı. Olayın tüm detayları Hasan Zahid Ezim ve Burak Keskincı’nin özel haberiyle A Haber ekranlarında.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 19:20

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İstanbul'da yaşayan Aycan İmre'nin hayatı, yıllar sonra öğrendiği gerçekle altüst oldu. Manevi dedesi olarak bildiği Enver Türkmen'in aslında öz babası olduğunu öğrenen İmre, hakkını aramak için hukuki süreci başlattı. Ancak iddialara göre Enver Türkmen'in ailesi, DNA testi yapılmasını engellemek için mezarı gizlice açtırarak naaşı ortadan kaldırdı. A Haber, bu çarpıcı olayın peşine düştü. Hasan Zahid Ezim ve Burak Keskincı'nin özel haberiyle ekranlara gelen dosyada mağdur kadın ve avukatı çarpıcı detayları paylaştı.

"ÖĞRENDİĞİMDE HASTAYDI, ÖLÜNCE HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDUM"

Aycan İmre:

"Dede olarak yıllarca, 2023'e kadar birlikte yaşadık. Ancak sonra kendisinin kızı olduğumu öğrendim. Öğrendikten sonra da kendisi hasta olduğu için bir şey yapamadım. Öldükten sonra mecburen hukuki yollara başvurmak zorunda kaldım. Ölümünden sonra babamın ailesi bu durumu kesinlikle kabul etmedi. Birçok tehdide maruz kaldım. Sürekli beni yıldırmaya çalıştılar."

"DNA TESTİYLE HER ŞEY NETLEŞTİ"

Enver Türkmen, ölmeden önce Aycan İmre'ye gerçeği açıklayarak DNA testi yaptırmasını istemişti. Türkmen, arkasında bazı kişisel eşyalarını bıraktı.

Aycan İmre:

"Tırnaklarını ve saçlarını bırakmıştı tabii ki. Ancak bunun yasal bir yükümlülüğü olmadığı için herhangi bir şeyde kullanamıyorsunuz."

Ancak yapılan DNA testi sonuçlarına göre, Enver Türkmen'in Aycan İmre'nin biyolojik babası olduğu yüzde 99.9 kesinlik kazandı.

Aycan İmre:

"Yüzde 99.9 onun kızı olarak çıkıyorum. Bir problem yok…"

"SOYBAĞI REDDEDİLDİ, ŞİMDİ DE BABALIK DAVASI AÇTIM"

Aycan İmre:

"Önce soy bağının reddi davası yapıldı. Bugüne kadar babası bildiğim adamın, babam olmadığı kanıtlandı. Oradaki kanıtla beraber, mahkeme ilamıyla Enver Türkmen'in DNA'sını istememiz için, nüfus kaydından düşmesi gerekiyordu."

"DAVANIN HIZLANMASI İÇİN FETHİ KABİR TALEP ETTİK"

Mahkemenin, babalık davasının sonuçlanabilmesi için mezarın açılmasına karar verdiğini söyleyen İmre'nin avukatı Aslı Nur Çanakçı, olayın detaylarını paylaştı.

Av. Aslı Nur Çanakçı:

"Fethi kabir yapmamız gerekiyor. Diğer dava sonuçlandıktan sonra fethi kabir işleminin daha hızlı ilerleyeceğini bildiği için karşı taraf… Zaten Ocak ayında da böyle bir saldırı gerçekleşmişti. Bu sefer daha büyük olduğu için olay… Biz hemen fethi kabir talep ettik."

MEZAR AÇILDI, NAAŞ YOK!

Mahkemenin fethi kabir kararının ardından Enver Türkmen'in mezarı açıldı. Ancak büyük bir şok yaşandı. İddiaya göre, naaş yerinde yoktu!

Aycan İmre:

"Mezarı evlatlarının kaçırdığını iddia ediyorum. Çünkü mezar kaçırıldıktan sonra herkese benim çaldırdığımı, benim yok ettirdiğimi söyleyerek insanları galeyana getirip beni düşman ettirmeye çalışıyorlar."

Aycan İmre:

"Önce buradan yaptılar, sonrasında dediler ki 'kedi köpek, hayvanlar geldi'. Sonrasında biz bu çitleri yaptırdık…"

Aycan İmre:

"Buradan eştiler sonrasında… Ancak içerideki duvar kalın olduğu için giremediler..."

"NAAŞIN KAÇIRILMASI BİR SUÇTUR!"

Konuyla ilgili suç duyurularında bulunduklarını belirten avukat Aslı Nur Çanakçı, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Av. Aslı Nur Çanakçı:

"Mezarın eşelenmesi ayrı bir suç. Onun için suç duyurusunda bulunduk. Naaşın kaçırılması konusunda, yani hırsızlık yapıldığına dair de suç duyurusunda bulunduk."

ZENGİN AİLE, GİZLENEN GERÇEKLER

Enver Türkmen'in varlıklı bir aileye mensup olduğu bilinirken, Aycan İmre'nin hukuk mücadelesi tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Hak arayışı, şimdi daha büyük bir kararlılıkla sürdürülüyor.

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