İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde yangın! Soğutma çalışmaları sürüyor

İzmit Körfezi açıklarında demirlenmiş tanker gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Gemide soğutma çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 18:04

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İzmit Körfezi açıklarında demirlenmiş tanker gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Makine dairesinde çıkan yangın gemi personelince kontrol altına alınırken, römorkörle soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan ilk belirlemelere göre gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve çevre kirliliği oluşmadığı öğrenildi.

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