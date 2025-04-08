Diyarbakır'da kurşun yağmuru! Kız kaçırma kavgasında kan aktı: Biri polis 10 kişi yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında kız kaçırma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavga sırasında olaya müdahale etmeye çalışan biri polis 10 kişi yaralandı. Dehşet dolu silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde silahla vurulduğu anlaşılan bir kişinin yardım çığlıkları ile art arda patlayan silah sesleri gecenin karanlığında yankılandı.
Kan donduran olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14'üncü Sokakta meydana geldi. İki aile arasında 'kız kaçırma' nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
BİRİ POLİS 10 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavga sırasında olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile taraflardan V.B., E.B., M.B., S.B.ve Ş.B. ile diğer gruptaki M.T., A.T., S.T. ve A.T. yaralandı.
KURŞUNLAR ARAÇ VE İŞ YERLERİNE İSABET ETTİ
Seken kurşunlar bazı çevrede park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti.