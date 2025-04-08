Diyarbakır'da kurşun yağmuru! Kız kaçırma kavgasında kan aktı: Biri polis 10 kişi yaralı

Giriş Tarihi: 08.04.2025 22:31

(Foto: DHA)

BİRİ POLİS 10 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavga sırasında olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile taraflardan V.B., E.B., M.B., S.B.ve Ş.B. ile diğer gruptaki M.T., A.T., S.T. ve A.T. yaralandı.