Kırıkkale’de tarla sulama kavgası: Baba oğul ve torun öldü!

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde, tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, baba, oğul ve torununu öldüren Erhan Çiftçi ve kardeşi Kadir Çiftçi ile enişteleri K.A.’nın yargılanmasına başlandı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 03:11

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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, 6 Ağustos 2024'te yaşanan korkunç olayda, tarla sulama nedeniyle çıkan tartışmada baba, oğul ve torununu vurarak öldüren Erhan Çiftçi ve kardeşi Kadir Çiftçi'nin yargı süreci başladı. Olayla ilgili tutuksuz yargılanan enişteleri K.A. da duruşmada yer aldı. Sanıklar hakkında kasten öldürme ve suç delillerini yok etme suçlarından ceza talep ediliyor.

Olay, Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki Koltarla mevkisinde 6 Ağustos 2024 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, tarla sulama nedeniyle çıkan tartışmada, Erhan Çiftçi akrabaları Satılmış (69), İbrahim (54) ve torunu Satılmış Cesur'u (17) tabanca ile vurarak öldürdü. Çiftçi ve kardeşi Kadir Çiftçi, cinayetin ardından olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan sanıklar tutuklanırken, enişteleri K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, Erhan ve Kadir Çiftçi hakkında 'fikir ve eylem birliği içinde kasten öldürme' suçundan müebbet cezası talep ederken, K.A. hakkında da 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan 6 ay ila 5 yıl arasında hapis cezası isteminde bulundu.

Sanık Erhan Çiftçi savunmasında, maktullerle tarlasında tartıştıklarını, olayın büyümesiyle silah kullanmak zorunda kaldığını belirtti. Çiftçi, "Aracımdan tabanca ve tüfeğimi alarak ateş ettim, torunu vurduğumda o da bana ateş etmeye başladı. Sonrasında hepsi yere düştü" dedi. Kadir Çiftçi ise olay sırasında kendisinin korkudan çukura saklandığını, ateş etmediğini söyledi.

Duruşmaya katılan tanık M.T., Erhan Çiftçi ve Satılmış Cesur'un konuştuktan sonra araçtan ateş açıldığını ve Çiftçi kardeşlerin de karşılık verdiğini anlattı. Tanık, olaydan sonra Erhan Çiftçi'nin kendisini arayarak ifade vermesini istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, müşteki ve tanık beyanlarının ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 15 Mayıs'ta keşif yapılmasına ve duruşmanın 26 Mayıs'a ertelenmesine hükmedildi.

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