Afyonkarahisar’da otomobil tarım aracına çarptı: 7 yaralı

Afyonkarahisar’da otomobilin “patpat” olarak bilinen tarım aracına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 03:16

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Afyonkarahisar'ın merkez Salar beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Afyonkarahisar merkezine bağlı Salar beldesi yakınlarında gerçekleşti. H.B. (21) idaresindeki 03 AK 069 plakalı otomobil, H.Ö. (71) yönetimindeki "patpat" tabir edilen tarım aracına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, her iki sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan B.K. (34), M.T.B. (11), S.C.B. (18), F.B. (21) ve H.B. (40) yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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