Bitlis’te polis ekiplerine kavga ihbarı sürpriz kutlamaya dönüştü

Bitlis’in Güroymak ilçesinde kavga ihbarı üzerine otogara giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 03:04

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kavga ihbarı üzerine Güroymak Otogarı'na yönlendirilen polis ekipleri, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamak isteyen esnaf, polislere meşaleler ve pasta eşliğinde kutlama düzenledi.

Güroymak Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki otogar esnafı, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla sürpriz bir etkinlik hazırladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulunan esnaflar, olay yerine gelen polis ekiplerini meşalelerle ve özel olarak hazırlanan pasta ile karşıladı.

Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan polisler, esnafa teşekkür etti. Kutlama görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutlamayı gerçekleştiren esnafa teşekkür ederek, "Bitlisli ve Güroymaklıların gönlüne giren polisimizi de bu özel gününde unutmayan değerli hemşerilerimizi de tebrik ediyoruz. Yine de gerçek olmayan ihbarlardan kaçınalım. Bütün Emniyet Teşkilatımızın Polis Haftası kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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