Bolu'da seyir halindeki araçta tehlikeli hareketler: Dans ederken düştü

Bolu’da bir sürücü, hareket halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Kapıdan sarkarak dans eden sürücü, dengesini kaybedip yola düştü. O anları araçtaki kadın yolcu cep telefonuyla kaydetti.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:26

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Bolu'da seyir halindeyken hafif ticari aracın kapısını açıp direksiyonu bırakarak müzik eşliğinde dans eden sürücü yola düştü. O anlar, araçtaki başka biri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

KAPIDAN SARKARAK DANS ETTİ

Bolu'da ismi öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kapıdan sarkarak dans etmeye başladı. Bu sırada sürücü, dengesini kaybederek araçtan yola düştü. Ön yolcu koltuğunda oturan kadın aracı durdururken, yaşananları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücünün hafif yaralandığı olay sonrası arkadaşları, görüntüler sosyal medyada 'Düşersek yere uzanırız' notuyla paylaştı.

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