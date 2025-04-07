Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yeni Mahalle'de meydana gelen kazada, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Yaralanan iki sürücü ve otomobildeki üç yolcu, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İlhan İ. (63) idaresindeki 42 UU 710 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle'de Emine Y. (41) yönetimindeki 42 UA 265 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde bulunan 3 kişi Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.