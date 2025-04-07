Giresun’da otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:29

Fotoğraf: İHA

Bekdemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü A.K. ise hafif yaralandı.



Dereli ilçesinde meydana gelen diğer bir kazada ise ilçenin Kurtulmuş köyünde A. Ö. idaresindeki 28 AV 070 plakalı Kartal Marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre fındık bahçesine uçtu.

Kazada araç sürücüsü A.Ö. kendi imkanlarıyla çıktığı araçtan yaralı kurtulurken, araç hurdaya döndü.