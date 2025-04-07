07 Nisan 2025, Pazartesi
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Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü
Bolu’da ismi öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kapıdan sarkarak dans etmeye başladı. Bu sırada sürücü, dengesini kaybederek araçtan yola düştü. Ön yolcu koltuğunda oturan kadın aracı durdururken, yaşananları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücünün hafif yaralandığı olay sonrası arkadaşları, görüntüler sosyal medyada ‘Düşersek yere uzanırız’ notuyla paylaştı.