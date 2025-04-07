07 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü
Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü

Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2025 14:17
Güncelleme:07.04.2025 14:17
Bolu’da ismi öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kapıdan sarkarak dans etmeye başladı. Bu sırada sürücü, dengesini kaybederek araçtan yola düştü. Ön yolcu koltuğunda oturan kadın aracı durdururken, yaşananları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücünün hafif yaralandığı olay sonrası arkadaşları, görüntüler sosyal medyada ‘Düşersek yere uzanırız’ notuyla paylaştı.
Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü
Maskeli cinayetin perde arkası
Maskeli cinayetin perde arkası
Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü
Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü
İki aile arasında kavga böyle görüntülendi
İki aile arasında kavga böyle görüntülendi
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
’Yasak ilişki’ iddiasıyla kurşun yağdırdı
'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı
Tapusunu vermediği mağdur bu notu bırakıp intihar etmiş
Tapusunu vermediği mağdur bu notu bırakıp intihar etmiş
Balık tezgahları artık onlara emanet
Balık tezgahları artık onlara emanet
Maskeli cinayet! Hamile kadın can verdi
Maskeli cinayet! Hamile kadın can verdi
Cezaevi firarisi JASAT tarafından yakalandı
Cezaevi firarisi JASAT tarafından yakalandı
Hamile kadını öldüren şüpheliler kamerada!
Hamile kadını öldüren şüpheliler kamerada!
Ankara’da doğalgaz patlaması: 1 yaralı
Ankara’da doğalgaz patlaması: 1 yaralı
2025 yılının ilk yavru Van kedileri!
2025 yılının ilk yavru Van kedileri!
Daha Fazla Video Göster