Tekirdağ'da dehşet anları! Elindeki torpil bir anda infilak etti! O anlar kamerada...

Giriş Tarihi: 06.04.2025 02:38

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, elindeki torpilin patlaması sonucu yaralanan 13 yaşındaki K.S.'nin o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Patlama, Kemalettin Mahallesi'nde, çocuğun sokakta yürüdüğü sırada meydana geldi.

ELİNDEKİ TORPİL İNFİLAK ETTİ

Olay, Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi'nde yaşandı. 13 yaşındaki K.S., elinde çok sayıda torpille yürürken aniden bir patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, torpilin çocuğun elinde infilak ettiği anlar görülürken patlamanın etkisiyle K.S. yere yığıldığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde koştuğu gözlemlendi.