Tekirdağ'da dehşet anları! Elindeki torpil bir anda infilak etti! O anlar kamerada...
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğun elindeki torpilin patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonucu çocuğun kolu ciddi şekilde yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, elindeki torpilin patlaması sonucu yaralanan 13 yaşındaki K.S.'nin o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Patlama, Kemalettin Mahallesi'nde, çocuğun sokakta yürüdüğü sırada meydana geldi.
ELİNDEKİ TORPİL İNFİLAK ETTİ
Olay, Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi'nde yaşandı. 13 yaşındaki K.S., elinde çok sayıda torpille yürürken aniden bir patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, torpilin çocuğun elinde infilak ettiği anlar görülürken patlamanın etkisiyle K.S. yere yığıldığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde koştuğu gözlemlendi.
KOLU PARÇALANDI!
Patlama sonucunda K.S.'nin kolunun parçalandığı öğrenildi. Yaralı çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgeye güvenlik önlemi alırken, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.