Gümüşhane’de meydana gelen heyelanda dev kayalar yola savruldu

Gümüşhane’de gece saatlerinde meydana gelen heyelanda dev kayalar yola savruldu. Neyse ki olay anında yol boştu, facia ucuz atlatıldı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 03:05

Paylaş



ABONE OL

Gümüşhane'nin Hacıemin Mahallesi'nde bulunan Hacıemin-2 Tüneli'nin Gümüşhane istikameti çıkışında, gece saatlerinde büyük bir heyelan meydana geldi. Dev kayaların yola savrulması sonucu, yaşanabilecek büyük bir facia ise, o sırada yolda araç olmaması sayesinde önlendi.

Hacıemin Mahallesi'ndeki Hacıemin-2 Tüneli çıkışında gece saatlerinde gerçekleşen heyelan sonucu, dev kayalar yola savruldu. Neyse ki, olay anında yolun boş olması olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirerek güvenliği sağladı. Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik ve düzenleme çalışmalarının ardından yol, çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Aynı mahallede bulunan Hacıemin-3 Tüneli çıkışında öğle saatlerinde bir başka heyelan daha yaşandı. Bu heyelan sonucu yol kapanırken, şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı.

Gümüşhane'de yaşanan bu iki heyelan olayı, bölgedeki doğal afet risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN