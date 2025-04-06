Antakya’da kredi kartı dolandırıcısına operasyon!
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kredi kartı dolandırıcılığı suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak kredi kartı dolandırıcılığı yapan ve adli makamlarca hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P.'yi Antakya'nın Büyükdalyan Mahallesi'nde yakaladı. Yapılan çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık suçundan aranan şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.P., adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.