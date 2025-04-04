Yaşam

Samsun'da feci kaza! Ambulans ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Feci kaza Samsun’da yaşandı. Hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Samsun'da feci kaza! Ambulans ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, Canik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan M.D. idaresindeki 34 HU 5938 plakalı ambulans, Çiftlik Yeşilova Caddesi'nden önüne çıkan G.S.'nin kullandığı 52 KG 465 plakalı minibüse yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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