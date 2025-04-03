Yoldaki çevirmede 28 bardak kenevir ele geçirildi

Kırıkkale'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir aracın bagajında 28 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Aramalarda yolcu koltuğundaki şahsın üzerinden bir miktar esrar tespit edildi. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 03:20

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yahşihan ilçesindeki yol kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan B.A. (53) isimli şahsın kaba üst aramasında bir miktar esrar bulundu.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bagajda yapılan kontrollerde ise 28 adet bardakta kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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