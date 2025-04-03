Çirkin iddialara EGM'den yalanlama: Paylaşımlar alçakça bir iftiradır

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bazı sosyal medya hesaplarından "Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz" şeklindeki paylaşımlara yönelik açıklamalarda bulundu. EGM'den yapılan açıklamada söz konusu iddiaların asılsız ve yalan olduğu belirtilirken "Emniyet birimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik mesnetsiz alçakça yapılan iftiralardır" denildi. Konuya ilişkin paylaşımı yapanlara yönelik suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 02:17

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Emniyet Genel Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz' şeklindeki paylaşımlara yönelik açıklamalarda bulundu. Yayınlanan açıklamada; "Teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz alçakça yapılan iftiralardır." ifadeleri yer aldı.

"TÜM İŞLEMLER YASALAR ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Türk polis teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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