Faciadan kıl payı dönüldü: Akaryakıt tankerindeki yangında sürücü zor kurtuldu

Giriş Tarihi: 03.04.2025 03:33

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçtaki şoförü kabinden çıkararak yardım etti. Sürücününü çıkarılmasının ardından tanker alev aldı. Kısa sürede yangın büyürken, olay yerine Osmaniye, Düziçi ve Bahçe belediyelerinin itfaiye müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

Akaryakıt tankerinden çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. (İHA)

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, küçük çaplı patlama sesleri korkuya neden oldu. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.