Faciadan kıl payı dönüldü: Akaryakıt tankerindeki yangında sürücü zor kurtuldu
Osmaniye'de seyir halinde ilerleyen bir akaryakıt tankerinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle sürücü olduğu çevredekilerin sayesinde kurtuldu. Tanker kısa süre alev alırken faciadan kıl payı dönüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe Gişeleri'nde seyir halinde ilerleyen tankerde korku dolu anlar yaşandı. Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
YANGIN HIZLA YAYILDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçtaki şoförü kabinden çıkararak yardım etti. Sürücününü çıkarılmasının ardından tanker alev aldı. Kısa sürede yangın büyürken, olay yerine Osmaniye, Düziçi ve Bahçe belediyelerinin itfaiye müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, küçük çaplı patlama sesleri korkuya neden oldu. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.