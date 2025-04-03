İstanbul'da taksici terörü! Tokat attı boğazını sıktı...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracına 2 kadın yolcu alan taksici birden kadınlarla tartışmaya başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen taksicinin ön koltukta bulunan kadına tokat atıp, boğazını sıktığı anlar dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 20:17

Paylaş



ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda sıkça karşılaşılan taksici terörüne bir yenisi daha Esenyurt'ta eklendi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre aracına aldığı iki kadınla tartışmaya başlayan taksi şoförü, öfkeden deliye dönerek ön koltukta bulunan kadın yolcuyu darp etti. Diğer kadın yolcu tarafından olayın kameraya alındığını fark eden taksicinin daha da öfkelendiği anlar görüntülere yansıdı.

Taksi şoförünün kadın müşteriye saldırdığı anlar dehşete düşürdü / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ARAÇTAN İNDİ KADINLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ Öfkelenen taksici, kadın yolculardan birisine önce tokat attı ardından da boğazını sıktı. Bununla kalmayan aracından inen taksici, kadınların üzerine yürüdü. Araya giren bir vatandaş ise taksiciyi sakinleştirmeye çalıştı.