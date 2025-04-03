İstanbul'da taksici terörü! Tokat attı boğazını sıktı...
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracına 2 kadın yolcu alan taksici birden kadınlarla tartışmaya başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen taksicinin ön koltukta bulunan kadına tokat atıp, boğazını sıktığı anlar dehşete düşürdü.
Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda sıkça karşılaşılan taksici terörüne bir yenisi daha Esenyurt'ta eklendi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre aracına aldığı iki kadınla tartışmaya başlayan taksi şoförü, öfkeden deliye dönerek ön koltukta bulunan kadın yolcuyu darp etti. Diğer kadın yolcu tarafından olayın kameraya alındığını fark eden taksicinin daha da öfkelendiği anlar görüntülere yansıdı.
ARAÇTAN İNDİ KADINLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Öfkelenen taksici, kadın yolculardan birisine önce tokat attı ardından da boğazını sıktı. Bununla kalmayan aracından inen taksici, kadınların üzerine yürüdü. Araya giren bir vatandaş ise taksiciyi sakinleştirmeye çalıştı.
KAMERAYI GÖRÜNCE YİNE SALDIRMAYA KALKTI
Kadın yolculardan birisinin kendisini kayda aldığını gören taksici, daha çok sinirledi. O anlarda çekimi yapan kadının "Yapma ağabey yapma. Ne oldu, kamerayı alınca ne oldu?" dediği duyuldu.