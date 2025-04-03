Yaşam

İstanbul'da taksici terörü! Tokat attı boğazını sıktı...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracına 2 kadın yolcu alan taksici birden kadınlarla tartışmaya başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen taksicinin ön koltukta bulunan kadına tokat atıp, boğazını sıktığı anlar dehşete düşürdü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
İstanbul'da taksici terörü! Tokat attı boğazını sıktı...

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda sıkça karşılaşılan taksici terörüne bir yenisi daha Esenyurt'ta eklendi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre aracına aldığı iki kadınla tartışmaya başlayan taksi şoförü, öfkeden deliye dönerek ön koltukta bulunan kadın yolcuyu darp etti. Diğer kadın yolcu tarafından olayın kameraya alındığını fark eden taksicinin daha da öfkelendiği anlar görüntülere yansıdı.

Taksi şoförünün kadın müşteriye saldırdığı anlar dehşete düşürdü / EKRAN GÖRÜNTÜSÜTaksi şoförünün kadın müşteriye saldırdığı anlar dehşete düşürdü / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

ARAÇTAN İNDİ KADINLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Öfkelenen taksici, kadın yolculardan birisine önce tokat attı ardından da boğazını sıktı. Bununla kalmayan aracından inen taksici, kadınların üzerine yürüdü. Araya giren bir vatandaş ise taksiciyi sakinleştirmeye çalıştı.

Kadın müşteriyi darp eden taksici aracından inerek diğer kadına da saldırmaya çalıştı / EKRAN GÖRÜNTÜSÜKadın müşteriyi darp eden taksici aracından inerek diğer kadına da saldırmaya çalıştı / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

KAMERAYI GÖRÜNCE YİNE SALDIRMAYA KALKTI

Kadın yolculardan birisinin kendisini kayda aldığını gören taksici, daha çok sinirledi. O anlarda çekimi yapan kadının "Yapma ağabey yapma. Ne oldu, kamerayı alınca ne oldu?" dediği duyuldu.

Çinli turiste İstanbul’u gezdirip dolandırdıÇinli turiste İstanbul’u gezdirip dolandırdı ÇİNLİ TURİSTE İSTANBUL'U GEZDİRİP DOLANDIRDI
Taksiciyi gasp anı kamerada!Taksiciyi gasp anı kamerada! TAKSİCİYİ GASP ANI KAMERADA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN