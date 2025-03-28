Çinli turisti 58 bin lira dolandırdı! Taksicinin 26 suç kaydı çıktı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 28.03.2025 10:08

Karaköy'de bindiği taksinin şoförü tarafından İstanbul'da gezdirilerek gece kulübüne ve restoranlara götürülen Çinli turist Wengi Liu (33), 58 bin 275 lira dolandırıldı. Kadının taksici tarafından gezdirildiği ve dolandırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve 26 suç kaydı olan taksici Salih E. (29) tutuklandı.

Olay, 14 Mart Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Müyyetzade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çinli turist Wengi Liu, Karaköy'de 34 TFG 65 plakalı taksiye bindi. Kadın turist taksiciye Taksim'de bulunan oteline gitmek istediğini söyledi. Taksi şoförü ise kendisine İstanbul'u gezmek isteyip istemediğini sordu.