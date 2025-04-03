Kontrolden çıkan TIR ikiye bölündü: Sürücü kurtarılamadı!
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, T.B. idaresindeki TIR, kontrolden çıkarak parkın içine daldı. İnsanlara çarpmamak için direksiyonu beton sütunlara kıran şoförün içinde bulunduğu Çekici kısmı ikiye bölündü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken TIR şoförünün yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bostancı Caddesi Battalgazi Mahallesi'nde T.B. (55) idaresindeki 06 BCJ 956 plakalı TIR, önce elektrik direğine, ardından Çamlık Parkı'nın içindeki beton sütunlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda TIR şoförünün hayatını kaybettiği belirtilirken sürücünün, otobüs durağında bekleyenlere çarpmamak için parktaki beton korkuluklara girdiğini öne sürüldü.