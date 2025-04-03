Şanlıurfa'da göçük faciası! 3 işçi kurtarıldı 1 kişi aranıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışmasında korku dolu anlar yaşandı.Toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçilerden 3'ü yaralı olarak çıkarılırken diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 18:49

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerden 3'ü yaralı olarak çıkarıldı.

4 KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firma tarafından sürdürülen kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi, meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

1 İŞÇİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Henüz ismi öğrenilemeyen bir işçi, göçüğün yaşandığı ilk dakikalarda vatandaşların yardımı ile çıkarılırken, 3 işçi için bölgeye giden itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

İş makineleri yardımıyla devam eden kurtarma çalışmaları çerçevesinde işçilerden Engin Ç. ile Kadir A. baygın halde çıkarıldı. İşçiler, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden Halil K.'yı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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