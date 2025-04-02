Yaşam

Evinin önündeki kavgada boynundan bıçaklanan genç yaşam mücadelesi veriyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Kadir Çetin, evinin önünde şüphelilerle tartışması sonucu bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda Çetin boynundan darbe alırken kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Çetin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Evinin önündeki kavgada boynundan bıçaklanan genç yaşam mücadelesi veriyor

Olay, saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Akbal Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelilerle tartışan Kadir Çetin, yaşanan arbede sırasında bıçakla boynundan yaralandı. Çetin, kanlar içinde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Hüseyin Çetin (DHA) Hüseyin Çetin (DHA)

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin, ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Çetin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaçan saldırganları ararken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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