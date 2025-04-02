Evinin önündeki kavgada boynundan bıçaklanan genç yaşam mücadelesi veriyor

Giriş Tarihi: 02.04.2025 05:13

Hüseyin Çetin (DHA)

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin, ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Çetin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaçan saldırganları ararken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı