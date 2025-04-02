Balıkesir'de tek katlı ahşap evde yangın çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan tek katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın meydana geldi. Alevler tüm evi sararken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 05:07

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Ekşidere Mahallesi'nde bulunan tek katlı ahşap binada elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın meydana geldi. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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