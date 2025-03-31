Balıkesir'deki otoparkta silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 16 yaşındaki Yiğitcan T. bir otoparkta silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin öldüğünü belirledi. Öte yandan cinayet şüphelisi 17 yaşındaki B.Ş., 19 yaşındaki Y.T. ve 31 yaşındaki Z.E. gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 19:11

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü.

Akçay Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan otoparkın yıkama bölümündeki ofis kısmında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ GENÇ TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 16 yaşındaki Yiğitcan T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde suç aleti olduğu değerlendirilen tüfek olay yerinde ele geçirildi. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, cinayet şüphelisi B.Ş. (17) ile olayla bağlantısı olduğu iddia edilen Y.T. (19) ve Z.E'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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