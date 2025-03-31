Kırıkkale'de otomobiller birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'de bayramın 2. günü feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından toplanan bazı vatandaşlar, bölgede sürekli trafik kazası yaşandığını iddia ederek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 17:37

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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

C.C'nin kullandığı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Işıklar köyü mevkisinde K.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

"BÖLGEDE SÜREKLİ KAZA OLUYOR" İDDİASI

Yaralanan diğer sürücü ile araçta bulunan M.T, S.T, E.C, Ç.C. ve D.C. sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Çorum istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Öte yandan kazanın ardından toplanan bazı vatandaşlar, bölgede sürekli trafik kazası yaşandığını iddia ederek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

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