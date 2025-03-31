İstanbul'da manzara değişmedi! Bayramın ikinci gününde tarihi mekanlara akın

Bu arada, Kadıköy'deki Eminönü, Beşiktaş ve Adalar vapur iskelelerinde de yoğunluk yaşandı.

(FOTO: AA )

Eminönü'ne aileleri ile gezmek isteyenler de yerli ve yabancı turistler akın attı. Tarihi mısır çarşısı çevresinde ve vapur iskelelerinde adım atacak yer kalmadı.

(FOTO: AA )

İnsanlar yaya olarak ilerlemek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Havadan çekilen görüntülerde ise şehrin kalabalığı gözler önüne serildi.

İSTANBUL'DA TRAFİK!

İstanbul'da bayramda güzel havayı fırsat bilenler trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda, yollardaki yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü. Araçların ana arterlerde güçlükle ilerlediği görüldü