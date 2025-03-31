Yaşam

İstanbul'da manzara değişmedi! Bayramın ikinci gününde tarihi mekanlara akın

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, aileleri ile birlikte tarihi ve turistik yerlere akın etti. Ziyaretçiler, Eminönü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi çevresinde vakit geçirdi. Adalar ve Üsküdar vapurlarının kalktığı iskelelerin önünde de adım atacak yer kalmadı. “İğne atsan yere düşmez” dedirten kalabalık trafik yoğunluğu oluşturdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da manzara değişmedi! Bayramın ikinci gününde tarihi mekanlara akın

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününü İstanbul'da geçiren vatandaşlar, kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine akın etti.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olduğu kentte, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında ve üst geçitlerde de kalabalık sürüyor.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Kadıköy, yoğunluk yaşanan noktalardan biri oldu. Sahilde deniz havası alan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Bu arada, Kadıköy'deki Eminönü, Beşiktaş ve Adalar vapur iskelelerinde de yoğunluk yaşandı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Eminönü'ne aileleri ile gezmek isteyenler de yerli ve yabancı turistler akın attı. Tarihi mısır çarşısı çevresinde ve vapur iskelelerinde adım atacak yer kalmadı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

İnsanlar yaya olarak ilerlemek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Havadan çekilen görüntülerde ise şehrin kalabalığı gözler önüne serildi.

İSTANBUL'DA TRAFİK!
İstanbul'da bayramda güzel havayı fırsat bilenler trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda, yollardaki yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü. Araçların ana arterlerde güçlükle ilerlediği görüldü

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