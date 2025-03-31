İstanbul'da manzara değişmedi! Bayramın ikinci gününde tarihi mekanlara akın
Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, aileleri ile birlikte tarihi ve turistik yerlere akın etti. Ziyaretçiler, Eminönü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi çevresinde vakit geçirdi. Adalar ve Üsküdar vapurlarının kalktığı iskelelerin önünde de adım atacak yer kalmadı. “İğne atsan yere düşmez” dedirten kalabalık trafik yoğunluğu oluşturdu.
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününü İstanbul'da geçiren vatandaşlar, kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine akın etti.
Toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olduğu kentte, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında ve üst geçitlerde de kalabalık sürüyor.
Kadıköy, yoğunluk yaşanan noktalardan biri oldu. Sahilde deniz havası alan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.