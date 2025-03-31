Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlat nöbetinde! "Evladım şimdi gelseydi çifte bayram yapardık"

Giriş Tarihi: 31.03.2025 17:27

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"EVLATSIZ BİR BAYRAM ÇOK ZOR"

Bayramda çadırda eylemini sürdürdüğünü ifade eden Tokay, şunları kaydetti: "Evladım şimdi gelseydi çifte bayram yapardık. Buradaki anne ve babalar olarak inşallah evlatlarımıza kavuşacağız. Bizler de bayramı kutlayacağız. Evlatsız bir bayram çok zor. Sevdiği yemekleri yapmıyorum. Bütün bayramlarımız ağlamakla geçiyor. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Evlatlarımızı kazanana kadar mücadele vereceğiz."