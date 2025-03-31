Şanlıurfa'da silahlı saldırı: İki kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Arkeoloji Müzesi yakınlarında Yakup (29) ve Yusuf Aydoğdu (32) kardeşler, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kardeşler, kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 17:23

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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti.

SİLAHLI SALDIRI SONRASI 2 ÖLÜ

Merkez Eyyübiye ilçesi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yakınlarında Yakup (29) ile Yusuf Aydoğdu (32) kardeşlere henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aydoğdu kardeşler, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde öldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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