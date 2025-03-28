Diyarbakır annelerinden CHP'ye tepki: Gençleri sokağa çağırmayın!

Diyarbakır anneleri, CHP'nin tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı sokak çağrılarına tepki göstererek, Selahattin Demirtaş’ın 6-8 Ekim olaylarındaki çağrısını hatırlattı ve gençleri uyardı. Evlat nöbetindeki anne Süheyla Demir, "Biz duyduk ki CHP gençleri sokağa çağırıyor. Buradan gençlere sesleniyorum, bunu sakın yapmayın" dedi. Siirt’in Şirvan ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için mücadele veren baba Nurettin Ödümlü ise, "Gençler, kimseye kulak vermeyin. Bu devlet hepimizindir. Siz öldükten sonra kimse size sahip çıkmaz" diyerek uyarıda bulundu. Öte yandan Diyarbakır anneleri, 17 Mart’ta Diyarbakır’ı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’nun, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmediğini de vurgulayarak tepkilerini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 17:57

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Diyarbakır anneleri, CHP'nin tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı sokak çağrısına tepki gösterdi. Aileler, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olayları sırasında yaptığı çağrıyı hatırlatarak gençleri uyardı.

Evlat nöbetindeki Süheyla Demir (İHA)

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı şehirlerden gelerek Diyarbakır'daki eski HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, sokak çağrılarına karşı gençlere seslendi. Evlat nöbetindeki Süheyla Demir, "Biz duyduk ki CHP gençleri sokağa çağırıyor. Buradan gençlere sesleniyorum, bunu sakın yapmayın. Yıllar önce Selahattin Demirtaş da gençleri sokağa çağırmıştı ve çok sayıda gencimizi kaybettik. Biz de evlatlarımızı o olaylarda kaybettik. Anneler, babalar çocuklarına sahip çıksın. Bizim ciğerimiz yandı, onların yanmasın" dedi.

Evlat nöbetindeki Nurettin Ödümlü (İHA)

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren baba Nurettin Ödümlü de gençlere çağrıda bulunarak, "Gençler, kimseye kulak vermeyin. Bu devlet hepimizindir. Siz öldükten sonra kimse size sahip çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Diyarbakır anneleri, 17 Mart'ta Diyarbakır'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerini ziyaret etmemesine tepki gösterdi. Anneler, İmamoğlu'nun Diyarbakır'a birçok kez gelmesine rağmen evlat nöbetindeki aileleri görmezden geldiğini belirtti.

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