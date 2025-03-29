Kırıkkale'de aranan hükümlüler jandarma tarafından yakalandı
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Keskin ilçesinde "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. (43) ile Balışeyh ilçesinde "karşılıksız yararlanma" suçundan 1 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.V. (36), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.