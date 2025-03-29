Marmaris’te suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tefecilik yaptığı ve suç örgütü kurduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 03:13

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Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Muğla ve Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik yaptığı belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Marmaris Esnaf Odası Başkanı M.A.'nın da bulunduğu A.Ş, A.Y, V.A, H.K, S.S, E.Y ve H.Ş. tutuklandı. Z.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında iki kişinin daha arandığı bildirildi.

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