Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Kütahya'da balkondan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Şahin, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 02:36

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Kütahya'nın merkezinde yaşayan Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Büşra Şahin, 4 gün önce henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın dördüncü katındaki balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç kız yaşamını yitirdi.

Büşra Şahin'in cenazesi, Kütahya'nın tarihi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazına Şahin'in ailesinin yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kız, dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

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