Kırıkkale'de aranan hükümlü zehir taciri yakalandı

Kırıkkale'de, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve aranan F.S. isimli şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 01:56

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü takibe aldı. Yapılan saha ve istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan F.S. polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, zanlı Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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