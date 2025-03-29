Darende'de iki farklı noktada bahçe yangını söndürüldü
Malatya'nın Darende ilçesinde, Hisarcık ve Akçatoprak Mahallelerinde iki farklı noktada çıkan bahçe yangınları, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gündüz saatlerinde meydana gelen yangınlarla ilgili ihbar üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangınları söndürdü. Yangınların neden olduğu maddi hasar konusunda inceleme başlatılırken, şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor.