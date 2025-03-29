Darende'de iki farklı noktada bahçe yangını söndürüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde, Hisarcık ve Akçatoprak Mahallelerinde iki farklı noktada çıkan bahçe yangınları, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 01:51

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Gündüz saatlerinde meydana gelen yangınlarla ilgili ihbar üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangınları söndürdü. Yangınların neden olduğu maddi hasar konusunda inceleme başlatılırken, şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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