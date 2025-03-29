Karaman'da 118 adet göktaşı ele geçirildi: 27 kişi yakalandı

Karaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranması olan 27 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, 118 adet göktaşı olduğu değerlendirilen taşlar ile birlikte bir dizi yasa dışı ürün ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 02:17

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İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında 21 Mart ile 27 Mart arasında yapılan uygulamalarda, 18 bin 467 kişi sorgulandı ve 27 kişinin arandığı tespit edildi. Bu kişilerden 13'ü tutuklandı. Trafik denetimlerinde ise ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 5 sürücüye işlem yapıldı, 25 araç trafikten men edildi.

Ele geçirilen yasadışı ürünler arasında, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, sentetik ecza hapları, 30 kilogram tütün, 22 bin 800 adet boş makaron, 3 bin 940 adet doldurulmuş makaron, 1 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet poşetleme makinesi, 1 adet dedektör, 203 adet sikke, 50 farklı boyut ve ebatlarda obje, 163 bakır ve gümüş renkli sikke, 12 adet yüzük ve kolye parçası yer aldı.

Jandarma, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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